L'ex arbitro di Premier League David Coote condannato con la pena detentiva con la sospensione per aver avuto un'immagine indecente di un bambino

HQ

L'ex arbitro inglese David Coote è stato condannato a una condanna con la sospesa a nove mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di avere un'immagine incedente di un bambino.

Coote, ex arbitro di Premier League tra il 2018 e il 2024, che ha lavorato anche con la FIFA tra il 2020 e il 2022, è stato sospeso dalla Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) nel novembre 2024 dopo un video in cui parlava con disprezzo dell'allora allenatore del Liverpool Jürgen Klopp.

Coote era anche sospettato di truccaggio delle partite, ed è stato trovato un altro video in cui apparentemente sniffava cocaina. È stato licenziato dalla Football Association nel dicembre 2024 e successivamente squalificato dall'UEFA nel febbraio 2025.

Queste precedenti accuse hanno portato alla scoperta del video nel suo portatile quando la polizia ha perquisito la sua abitazione nel febbraio 2025. La polizia ha trovato un video indecente con un ragazzo di 15 anni. Coote è soddisfatto del reato di 'creare un'immagine indecente di un minore', che legalmente si riferisce ad attività come scaricare, condividere o salvare foto o video contenenti abusi.

"Eri stato filmato mentre facevi commenti sull'allora allenatore del Liverpool Football Club. Le attuali accuse non sono collegate a questo, ma hanno portato la polizia a venire a casa tua nel febbraio dello scorso anno", ha dichiarato oggi il giudice Nirmal Shant (tramite BBC). Ha detto che ha avuto "una caduta spettacolare in disgrazia" e gli ha ricordato che il punto di partenza per un tale reato è un anno di reclusione, con un intervallo compreso tra 26 settimane e tre anni.

Coote non andrà in prigione a meno che non commetta un altro reato nei prossimi due anni, ma dovrà svolgere 150 ore di lavoro comunitario e ricevere un ordine di prevenzione del danno sessuale della durata di 10 anni.