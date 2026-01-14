L'ex artista Bethesda non pensa che The Elder Scrolls VI debba essere molto più grande dei giochi precedenti

HQ

Nate Purkeypile, ex artista principale dietro diversi titoli Bethesda tra cui Starfield, Fallout 76 e altri, non crede che Bethesda debba sempre puntare a qualcosa di più grande e migliore con le sue prossime uscite. Invece, pensa che lo studio dovrebbe concentrarsi sul garantire che i giochi contengano ciò che la gente amava delle esperienze passate.

Quando è stato chiesto in un'intervista a Esports Insider dove dovesse essere ambientato The Elder Scrolls VI, Purkeypile ha risposto quanto segue: "La mia speranza è che scelgano solo una regione del Tamriel perché è parte del motivo per cui non ero molto appassionato di Starfield. Era la portata sopra ogni altra cosa."

"Penso che ci sia qualcosa da dire sul fare un po' più costretto. Ho sempre pensato che fosse un obiettivo strano comunque. Nessuno prima diceva che vorrei che ci fossero più giochi Bethesda! È tipo, amico, la gente ci gioca più di dieci anni dopo. Hai davvero bisogno che sia più grande? Puoi sempre scavare sempre più a fondo in quello spazio perché è già così grande," continuò.

All'inizio dell'intervista, a Purkeypile era stato chiesto di Grand Theft Auto VI e di come la sua attesa si riflettesse in parte nel desiderio di The Elder Scrolls VI. Sembra che con i prossimi capitoli dei suoi grandi franchise, Bethesda possa già essere destinata a deludere alcuni, cosa con cui Purkeypile era d'accordo.

"Skyrim essendo uno dei dieci migliori giochi di sempre, come si fa a battere questo? Se lo fanno, ottimo! E spero sia un grande gioco, ma anche se fosse bello quanto Skyrim, ci saranno comunque tantissime persone che lancieranno commenti d'odio. Sono sicuro che ci saranno di nuovo altre minacce di morte. Tutte quelle cose. È davvero un dispiacere che siano andate così."

Quali sono le tue speranze per The Elder Scrolls VI ?