L'ex boss di Blizzard crede che l'IA "sarà presente in ogni singolo videogioco"

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Da quando abbiamo avuto nemici che "pensano" con la propria testa nei videogiochi, abbiamo pensato all'IA nelle nostre esperienze di gioco. Ora, il termine significa qualcosa di molto diverso, e i giocatori non sono troppo entusiasti se uno sviluppatore usa GenAI, soprattutto senza che loro lo sappiano.

Questo è stato il caso del recente Crimson Desert. Nel post in cui chiarisce la decisione degli sviluppatori e si scusa per l'uso di GenAI, l'ex CEO di Blizzard e vicepresidente Microsoft Mike Ybarra è intervenuto con la sua opinione, in una risposta che da allora è stata fortemente criticata.

"Perché scusarti? L'IA, in una forma o nell'altra, sarà presente in ogni singolo videogioco," scrive Ybarra. "Non capisco perché gli sviluppatori sentano il bisogno di piegarsi per quelle poche persone che non riescono ad accettare la realtà che l'IA sarà presente in ogni singola cosa - dai videogiochi al frigorifero (che già c'è). Fatti uomo."

La dichiarazione di Ybarra è stata criticata da molte persone che hanno risposto allo stesso post, affermando che dimostra il suo distacco dal pubblico più ampio dei videogiochi. Lo streamer ed ex sviluppatore di Blizzard Pirate Software ha definito il "massimo disconnessione tra i CEO."

Sembra che il pubblico stia diventando più accettante all'idea di trovare un'IA nei loro giochi, purché quell'IA venga sostituita, come nel caso di Crimson Desert o Clair Obscur: Expedition 33. Tuttavia, i fan avrebbero voluto che l'uso dell'IA fosse stato comunicato in anticipo, come previsto dai termini di servizio di Steam.