L'ex boss di Blizzard dice che God of War: Laufey è una "visione strana dell'IP"

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L'evento di Sony di martedì aveva appena concluso la presentazione di God of War: Laufey quando il creatore di God of War, David Jaffe, ha colto l'occasione per criticare duramente il gioco, affermando senza mezzi termini che "è terribile" prima di affermare che non venderà molto bene e che non sembra God of War.

Ora riceve un supporto inaspettato da Mike Ybarra, ex dirigente di Xbox (anche se oggi è per lo più critico verso tutto ciò che riguarda Microsoft) e poi capo di Blizzard per molti anni. Scrive su X che è una "visione strana per l'IP" e che è d'accordo con Jaffe, aggiungendo: "Non potevo fare a meno di chiedermi cosa stessi vedendo... "

Quando qualcuno gli ha chiesto di approfondire, Ybarra ha scritto che la nuova protagonista Faye è uno dei motivi principali per cui non gli piace God of War: Laufey, tracciando un parallelo con Halo 5, dove Spartan Locke ha sostituito Master Chief, cosa che i fan hanno odiato:

"Fondamentalmente la gente vuole interpretare il protagonista principale dell'IP. È compito dello studio costruire un forte legame emotivo tra il protagonista e il giocatore. In questo caso, Kratos.

"Ricordi quando Halo 5 aveva Locke per 12 delle 15 missioni - stessa cosa. Non è andata bene. La gente vuole giocare e sentire il potere del Master Chief."

Non è ancora chiaro quando God of War: Laufey sarà rilasciato, a parte il fatto che Sony afferma che accadrà "presto". Come abbiamo riportato oggi, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ritiene che ciò significhi prima del 2028, ma probabilmente non quest'anno.