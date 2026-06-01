L'ex calciatore greco Marios Oikonomou, che ha giocato a Bologna, Sampdoria e Copenaghen, muore in un incidente d'auto a 33 anni

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Marios Oikonomou, ex calciatore greco, è tragicamente scomparso all'età di 33 anni, nove giorni dopo essere stato investito da un'auto. Quando era in moto, un'auto che tentava un'inversione a U illegale sulla strada si è schiantata contro di lui, subendo gravi ferite alla testa.

Oikonomou ha giocato come difensore centrale e si è ritirato nel 2024 al Panetolikos. Ha iniziato a giocare nel PAS Giannina, squadra della sua città natale di Ioannina, ma in seguito si è trasferito in Italia, giocando una stagione al Cagliari e poi al Bologna, quando era in Serie B, aiutandoli a tornare in Serie A.

Ha inoltre giocato per SPAL, Bari e più recentemente per la Sampdoria in Italia, l'AEK Atene in Grecia e Copenaghen in Danimarca, giocando anche per la nazionale greca tra il 2016 e il 2018.

La UEFA ha inviato una dichiarazione dopo la sua morte. "A nome della comunità calcistica europea, siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell'ex internazionale greco Marios Oikonomou all'età di 33 anni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che lo hanno conosciuto." Anche la Serie A e la maggior parte dei club italiani hanno inviato le loro condoglianze, così come all'AEK Atene.

"Il suo percorso nel calcio e nello sport, e le battaglie che ha combattuto, parlano da soli, così come l'integrità unica dimostrata da questo giovane atleta, che perse la vita a 33 anni e proprio il giorno della domenica di Pentecoste", ha detto il club greco.