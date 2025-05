L'ex campione del mondo di ciclismo Rohan Dennis condannato per la morte della moglie

HQ

Rohan Dennis, ex campione del mondo di ciclismo, è stato accusato della morte di sua moglie Melissa Hoskins, anche lei ciclista medaglia olimpica, nel dicembre 2023. Dopo essersi dichiarato colpevole nel dicembre 2024 dell'accusa aggravata di aver creato "probabilità di danno", è stato condannato a 17 mesi di carcere. Tuttavia, la sua pena è stata sospesa in base alla buona condotta e ha la custodia dei suoi figli. Gli è stato imposto un divieto di guida di 5 anni.

Il giudice del tribunale distrettuale dell'Australia meridionale ha detto che Dennis non era stato accusato di aver causato la morte di sua moglie, ma le sue azioni erano "pericolose" in quello che è considerato un tragico incidente.

L'incidente è avvenuto il 30 dicembre 2023 ad Adelaide. Dopo una discussione su questioni domestiche, Dennis è poi salito in macchina per allontanarsi. Secondo il giudice, la coppia, sposata nel 2018, aveva concordato che "a causa della loro risolutezza", in caso di discussione Dennis se ne sarebbe andato. Tuttavia, Hoskins è saltato sul cofano. Dennis guidò per circa 75 metri a 20 km/h con Hoskins sul cofano. Lui rallentò, lei scese dal cofano e aprì la portiera dell'auto. Dennis chiuse la portiera e accelerò, causando la caduta di Hoskins e ferite mortali.

Il padre di Hoskins ha detto che non avevano intenzione che Dennis andasse in prigione a causa dei due bambini piccoli che la coppia aveva. "Per loro andare a perdere il loro papà... Non credo che sarebbe affatto l'ideale. La loro salute e il loro benessere sono più importanti di un periodo di detenzione", ha detto (via ABC).