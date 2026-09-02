L'ex campione del mondo Mads Pedersen abbandona la Vuelta a España a causa di una malattia

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Il ciclista danese Mads Pedersen di Lidl-Trek non parteciperà oggi alla Tappa 11 della Vuelta a España e quindi abbandona la gara, ha confermato questa mattina il suo team Lidl-Trek. "Dopo aver combattuto contro la malattia negli ultimi giorni, Mads ora si concentrerà sulla completa guarigione prima di concentrarsi sui suoi obiettivi rimasti per questa stagione. "

Pedersen, trentenne, vincitore dei Campionati Mondiali su Strada nel 2019, ha vinto la Maglia Verde con la classifica a punti al Tour de France quest'anno, vincendo anche la Tappa 4. Alla Vuelta si è classificato secondo nella Tappa 8, la stessa tappa in cui Tadej Pogacar è caduto e ha abbandonato la gara. Tuttavia, martedì è anche arrivato quinto dall'ultimo nella Tappa 10, e è sceso a 140, quasi due ore dietro il leader Enric Mas.

Tuttavia, nel resto della gara Pedersen ha faticato a mantenere il suo livello abituale e ha detto a EuroSport di non sapere il perché: "Il livello non è lì in questo momento - non la forma, la forma buona è abbastanza, ma qualcosa chiaramente non è come dovrebbe essere", ha detto il danese (via CyclingNews).