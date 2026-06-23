L'ex campionessa di Wimbledon Markéta Vondroušová afferma di non aver mai dopato dopo quattro anni di squalifica per doping

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La notizia che Markéta Vondroušová, tennista ceca che un tempo era stata numero 6 al mondo e ha vinto tre titoli WTA, incluso Wimbledon 2023, era stata bandita dal tennis per quattro anni dopo aver rifiutato di sostenere un test antidoping, ha scioccato ieri il mondo del tennis. La giocatrice di 26 anni, ora classificata al 122º posto mondiale a causa di una serie di infortuni e ritiri, ha dichiarato di essere innocente.

L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) ha spiegato che, con le regole antidoping, "la sanzione iniziale per il rifiuto di un test deve essere la stessa di se un test fosse risultato positivo. Questo garantisce che nessuno che fa la droga possa ricevere una sanzione minore semplicemente per essersi rifiutato di sottoporsi al test".

In un post sui social media, Vondroušová ha detto di non essersi mai drogata. "Durante tutta la mia carriera, ho subito innumerevoli controlli antidoping e sono sempre entrato in campo con la coscienza pulita. Solo tre giorni dopo l'incidente che alla fine ha cambiato la mia vita, sono stato nuovamente messo alla prova. Il risultato è stato negativo, proprio come in ogni test precedente".

Vondroušová si è rifiutata di sostenere un test antidoping a sorpresa il 3 dicembre, quando un agente si è recato a casa sua alle 20:15. Ha affermato di essere fuori dagli orari previsti per i controlli antidoping, ma le è stato detto che doveva sottoporsi subito al test obbligatorio e non annunciato. Lei rifiutò, sostenendo che si trattava di una violazione della sua privacy. "È normale che gli agenti antidoping stiano nei nostri salotti di notte ad aspettare che uriniamo? Non si tratta di evitare un test, si tratta di rispetto", disse allora.

Sei mesi dopo, le è stato vietato di giocare, allenare e persino partecipare a qualsiasi evento di tennis fino al 21 giugno 2030.