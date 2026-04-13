L'ex capo della CIA chiede la rimozione di Trump ai sensi del 25° Emendamento: "Questo è stato scritto pensando a lui"

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L'ex direttore della CIA John Brennan ha chiesto la rimozione di Donald Trump dall'incarico, sostenendo che il 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti alla Costituzione degli Stati Uniti sia stato di fatto "scritto pensando a lui."

In un'intervista televisiva, Brennan ha detto che le recenti minacce di Trump all'Iran (inclusi commenti che suggeriscono la distruzione dell'intera civiltà) dimostrano che il presidente è "chiaramente squilibrato" e inadatto a servire come comandante in capo. Ha avvertito che tale retorica rappresenta un rischio serio, dato il potere militare a disposizione del presidente, comprese le capacità nucleari.

I commenti di Brennan arrivano in un contesto di crescenti critiche alla gestione del conflitto iraniano da parte di Trump, soprattutto dopo il crollo dei recenti negoziati e l'escalation delle tensioni militari. Più di 70 legislatori democratici avrebbero chiesto l'invocazione del 25° Emendamento, che consente al vicepresidente e al gabinetto di rimuovere un presidente ritenuto incapace di svolgere i propri doveri.

Tuttavia, una mossa del genere rimane altamente improbabile. Trump continua a godere di un forte sostegno dalla sua amministrazione, incluso il vicepresidente JD Vance, rendendo difficile raggiungere la soglia politica per la rimozione.