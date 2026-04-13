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L'ex capo della CIA chiede la rimozione di Trump ai sensi del 25° Emendamento: "Questo è stato scritto pensando a lui"

John Brennan afferma che la retorica del presidente sull'Iran dimostra che è "inadatto" a ricoprire l'incarico.

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L'ex direttore della CIA John Brennan ha chiesto la rimozione di Donald Trump dall'incarico, sostenendo che il 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti alla Costituzione degli Stati Uniti sia stato di fatto "scritto pensando a lui."

In un'intervista televisiva, Brennan ha detto che le recenti minacce di Trump all'Iran (inclusi commenti che suggeriscono la distruzione dell'intera civiltà) dimostrano che il presidente è "chiaramente squilibrato" e inadatto a servire come comandante in capo. Ha avvertito che tale retorica rappresenta un rischio serio, dato il potere militare a disposizione del presidente, comprese le capacità nucleari.

I commenti di Brennan arrivano in un contesto di crescenti critiche alla gestione del conflitto iraniano da parte di Trump, soprattutto dopo il crollo dei recenti negoziati e l'escalation delle tensioni militari. Più di 70 legislatori democratici avrebbero chiesto l'invocazione del 25° Emendamento, che consente al vicepresidente e al gabinetto di rimuovere un presidente ritenuto incapace di svolgere i propri doveri.

Tuttavia, una mossa del genere rimane altamente improbabile. Trump continua a godere di un forte sostegno dalla sua amministrazione, incluso il vicepresidente JD Vance, rendendo difficile raggiungere la soglia politica per la rimozione.

L'ex capo della CIA chiede la rimozione di Trump ai sensi del 25° Emendamento: "Questo è stato scritto pensando a lui"
John Brennan // Shutterstock

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