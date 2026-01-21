L'ex capo della Nintendo of America Doug Bowser reclutato nel consiglio di amministrazione di Hasbro

HQ

Lo scorso autunno abbiamo riportato che il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, si sarebbe dimesso dopo più di sei anni e avrebbe lasciato l'azienda alla fine del 2025. Con grande delusione di molti, non fu succeduto da Bowser Jr., ma da Devon Pritchard. Recentemente ha fatto la sua prima apparizione pubblica e speriamo che diventi una CEO di successo con molte visioni per il futuro sviluppo di Nintendo.

Cosa farà Bowser dopo il suo ritiro da Nintendo? Ebbene, la holding di produzione di giocattoli e intrattenimento Hasbro ha ora annunciato di averlo reclutato (insieme alla CEO di The Honest Company, Carla Vernón) nel loro consiglio di amministrazione. Rich Stoddart, presidente di Hasbro, ha commentato l'aggiunta:

"Siamo felici di avere Doug e Carla a far parte del nostro esperto e dinamico Consiglio di Amministrazione. Doug e Carla portano una vasta esperienza di leadership nei marchi di consumo e nella gestione di franchising. La loro esperienza e la loro guida saranno preziose mentre Hasbro continua a eseguire la sua strategia di innovazione e crescita a lungo termine."

Incrociamo le dita che Bowser usi i suoi contatti per assicurarsi che Baldur's Gate III arrivi presto su Switch 2, e gli auguriamo buona fortuna nel suo nuovo ruolo.