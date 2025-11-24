L'ex capo della Red Bull Racing Christian Horner potrebbe atterrare ad Aston Martin, secondo i resoconti

HQ

Christian Horner, ex team director della Red Bull licenziato lo scorso luglio a causa di lotte di potere nel team di Formula 1 - e possibilmente accuse di cattiva condotta - potrebbe tornare presto nello sport come team principal della Aston Martin. Questo significherebbe che Horner sostituirebbe Andy Cowell, nominato nel luglio 2024, secondo i rapporti della BBC.

La ragione della sostituzione improvvisa di Cowell potrebbe essere Adrian Newey. Newey, un ingegnere leggendario che ha vinto 14 titoli piloti e 12 costruttori, che ha lavorato con Ayrton Senna e sarà protagonista di un documentario prodotto da Ben Affleck e Matt Damon, è stato assunto dal proprietario di Aston Martin Lawrence Stroll. Tuttavia, ci sono state notizie secondo cui Newey e Cowell hanno avuto molte discussioni e disaccordi.

Adrian Newey rimane un elemento chiave per il futuro della squadra di F1: Stroll ha investito milioni di dollari per rendere Aston Martin una squadra più competitiva, e Cowell è la parte più sacrificabile nell'equazione. Secondo Motorsport, Newey ha lo stipendio più alto dell'azienda e detiene una quota di minoranza.