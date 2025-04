L'ex capo di Blizzard si scaglia contro The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e crede che non potrebbero mai competere con gli attuali mondi aperti come Elden Ring

HQ

Questo pomeriggio esattamente alle 16:00 BST/17:00 CEST vedrà finalmente l'annuncio, e presumibilmente anche l'uscita, di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, il remake recentemente confermato del classico di Bethesda del 2006, ora aggiornato per una nuova generazione grazie al team di Virtuos.

C'è molto fermento intorno al titolo e se, come suggeriscono tutte le indicazioni, verrà lanciato subito dopo la presentazione (come bonus aggiuntivo, Twitch ha oggi abilitato la categoria ufficiale del gioco per lo streaming sulla piattaforma), e c'è molto fermento sui social media riguardo il possibile shadowdrop.

Tuttavia, se qualcuno è meno entusiasta dell'arrivo di TES IV: Oblivion, è l'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra, che crede che riportare in auge i successi del passato in una nuova vest e sarà sempre un errore. In un post su X, l'ex dirigente di Microsoft lo descrive così:

"Sono scettico riguardo alle rimasterizzazioni di 20 anni fa. Ciò che una volta era fantastico, ora rimasterizzato, non reggerà mai il confronto con capolavori moderni come Elden Ring. L'asticella si è semplicemente spostata dai sicuri giochi di ruolo open world a ciò che Elden Ring ha offerto a tutti noi.

"Mi piacerebbe essere smentita. Ma non lo sono".

A quanto pare Ybarra crede che non si possa tornare indietro dal titolo open world di FromSoftware, anche se in realtà è stata Nintendo ad aprire le porte a questa nuova direzione con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e poi nuove correnti come il recente Kingdom Come: Deliverance II che hanno anche innovato, seppur in misura minore.

Cosa ne pensi delle parole di Mike Ybarra? Pensi che Oblivion Remastered sarà un fallimento tra i giocatori?