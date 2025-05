L'ex capo di PlayStation afferma che l'aumento dei prezzi dei giochi "prima o poi accadrà"

HQ

Dopo essersi recentemente ritirato da PlayStation, l'ex capo della squadra blu Shuhei Yoshida ha condiviso intuizioni e opinioni sull'industria dei videogiochi ed è stato spesso intervistato per un po' di saggezza acquisita durante la sua illustre carriera.

Parlando con PlayStation Inside (la stessa intervista in cui ha condiviso come ha salvato Gran Turismo), Yoshida ha parlato un po' del futuro dei prezzi dei giochi, poiché sembra che nel prossimo futuro $ 80 sarà il nuovo standard.

"Penso che prima o poi sarebbe successo, forse non da Nintendo, ma alla fine sarebbe successo", ha detto. "Viviamo in tempi contrastanti, in cui l'inflazione è reale e significativa, ma la gente si aspetta che giochi sempre più ambiziosi e quindi costosi da sviluppare abbiano lo stesso costo. È un'equazione impossibile".

"Ogni editore o produttore stabilisce il prezzo dei suoi giochi, ovviamente, ma alla fine il nocciolo della questione risiede nei costi di produzione". Yoshida ha continuato, sottolineando che con l'aumento dei costi di produzione, aumentano anche i prezzi dei giochi.

Tuttavia, è una pillola difficile da ingoiare per molti consumatori, che ora dovranno chiedersi se possono permettersi di acquistare l'ultima versione più che mai.