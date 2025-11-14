L'ex capo di PlayStation rivela perché Sony ha finalmente deciso di assicurarsi che Shenmue 3 fosse realizzato

HQ

Durante DevGAMM, il corrispondente di Gamereactor, il nostro redattore spagnolo David Caballero, ha avuto l'opportunità di chiacchierare con l'ex capo di PlayStation Adam Boyes (ora a capo di Vivrato). Era lì quando è stato annunciato Shenmue 3, e abbiamo colto l'occasione per chiedergli se avesse qualche aneddoto o storia di quel periodo da condividere.

Boyes ha risposto che una delle lezioni più importanti che ha imparato in PlayStation è che "a volte è difficile capire cosa piace al pubblico". Ecco perché è stato attento a supportare il suo team nel realizzare ciò che appassionava davvero gli sviluppatori:

"Quindi due delle cose di cui sono più orgoglioso è, prima di tutto, che il nostro team di relazioni con gli sviluppatori e le relazioni con gli editori, tutti i membri del team di gestione degli account si sono sentiti molto responsabilizzati, e anche del team di marketing, a trovare le cose che amano".

I social media non erano ancora così grandi all'epoca, ma Boyes si rese presto conto di quanto potesse essere uno strumento potente, il che ci porta a un'altra cosa importante che ha imparato:

"E la seconda cosa che abbiamo imparato è che i social media all'epoca erano uno strumento utile. E così abbiamo usato l'hashtag #Buildingthelist, ed è da lì che è nato il progetto Shenmue, giusto?

Perché Gio Corsi, che gestiva la produzione di terze parti, ha iniziato questa fantastica specie di hashtag, e poi la gente votava ogni settimana. Ci direbbero quali giochi vogliono vedere nella costruzione della lista, e quella lista crescerà e si evolverà".

E come puoi immaginare, molte persone hanno sentito la mancanza di Shenmue. Boyes continua spiegando cosa è successo:

"E così sempre più Shenmue si avvicinava a noi, e la gente parlava di Yu Suzuki. Ricordo di aver fatto una chiacchierata con Phil Spencer dopo che avevamo annunciato la cosa Shenmue 3, e lui mi ha detto, congratulazioni per aver lavorato con Yu Suzuki. E quindi è stato davvero bello poter lavorare con lui e portare la sua visione al mainstream.

Perché penso che sia questo il punto. Alcune persone hanno solo bisogno di sostegno e sostegno, e penso che sia importante nel nostro settore sostenere la nostra eredità e la nostra storia, ma anche gli innovatori e i pensatori del futuro".

Shenmue 3 è stato rilasciato nel 2019 sia per PC che per PlayStation 4. Sfortunatamente, non è stato l'acclamato ritorno che molti avevano sperato, ma dimostra comunque che la tua voce e le voci degli altri possono sicuramente essere ascoltate, anche in mezzo al rumore dei social media.