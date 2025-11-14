L'ex capo di PlayStation rivela perché Sony ha finalmente deciso di assicurarsi che Shenmue 3 fosse realizzato
Adam Boyes era alla guida di Playstation all'epoca e afferma che gli utenti sui social media hanno svolto un ruolo importante per realizzarlo.
Durante DevGAMM, il corrispondente di Gamereactor, il nostro redattore spagnolo David Caballero, ha avuto l'opportunità di chiacchierare con l'ex capo di PlayStation Adam Boyes (ora a capo di Vivrato). Era lì quando è stato annunciato Shenmue 3, e abbiamo colto l'occasione per chiedergli se avesse qualche aneddoto o storia di quel periodo da condividere.
Boyes ha risposto che una delle lezioni più importanti che ha imparato in PlayStation è che "a volte è difficile capire cosa piace al pubblico". Ecco perché è stato attento a supportare il suo team nel realizzare ciò che appassionava davvero gli sviluppatori:
"Quindi due delle cose di cui sono più orgoglioso è, prima di tutto, che il nostro team di relazioni con gli sviluppatori e le relazioni con gli editori, tutti i membri del team di gestione degli account si sono sentiti molto responsabilizzati, e anche del team di marketing, a trovare le cose che amano".
I social media non erano ancora così grandi all'epoca, ma Boyes si rese presto conto di quanto potesse essere uno strumento potente, il che ci porta a un'altra cosa importante che ha imparato:
"E la seconda cosa che abbiamo imparato è che i social media all'epoca erano uno strumento utile. E così abbiamo usato l'hashtag #Buildingthelist, ed è da lì che è nato il progetto Shenmue, giusto?
Perché Gio Corsi, che gestiva la produzione di terze parti, ha iniziato questa fantastica specie di hashtag, e poi la gente votava ogni settimana. Ci direbbero quali giochi vogliono vedere nella costruzione della lista, e quella lista crescerà e si evolverà".
E come puoi immaginare, molte persone hanno sentito la mancanza di Shenmue. Boyes continua spiegando cosa è successo:
"E così sempre più Shenmue si avvicinava a noi, e la gente parlava di Yu Suzuki. Ricordo di aver fatto una chiacchierata con Phil Spencer dopo che avevamo annunciato la cosa Shenmue 3, e lui mi ha detto, congratulazioni per aver lavorato con Yu Suzuki. E quindi è stato davvero bello poter lavorare con lui e portare la sua visione al mainstream.
Perché penso che sia questo il punto. Alcune persone hanno solo bisogno di sostegno e sostegno, e penso che sia importante nel nostro settore sostenere la nostra eredità e la nostra storia, ma anche gli innovatori e i pensatori del futuro".
Shenmue 3 è stato rilasciato nel 2019 sia per PC che per PlayStation 4. Sfortunatamente, non è stato l'acclamato ritorno che molti avevano sperato, ma dimostra comunque che la tua voce e le voci degli altri possono sicuramente essere ascoltate, anche in mezzo al rumore dei social media.