L'ex capo di PlayStation: "Sony chiaramente non può fare la stessa cosa che ha fatto con PS6"

HQ

Di recente abbiamo parlato molto della prossima Xbox, con addetti ai lavori altamente affidabili e la stessa Microsoft che alimentano le voci secondo cui si tratterà di un hardware incredibilmente potente. Ma anche PlayStation 6 è in arrivo, e ci sono voci anche su questo.

Una persona che dovrebbe ragionevolmente avere un'idea è l'ex capo di PlayStation Shuhei Yoshida, che per molto tempo ha guidato Worldwide Studios di Sony, tra le altre cose. Tuttavia, ha lasciato Sony all'inizio di quest'anno e, di conseguenza, ora è più libero di esprimere le sue opinioni sul settore in modo diverso, che è esattamente quello che ha fatto in un'intervista a Skill Up (grazie Eurogamer), dove ha detto che Sony non può continuare come prima con PlayStation 6:

"Non ho informazioni sul loro marchio, ma chiaramente non possono fare la stessa cosa che hanno fatto finora, aumentando la potenza grafica e fornendo esperienze di alto livello. Sai, potrebbero semplicemente farlo, ma comunque... Sembra un pubblico di nicchia in questo momento".

Tuttavia, spera che la nuova gestione di PlayStation, un po' più giovane, farà qualcosa di nuovo.

"Fino a Jim Ryan, è sempre stata la nostra generazione, la prima generazione di PlayStation, a guidare l'azienda. Ora [Hideaki] Nishino e Hermen [Hulst] sono una generazione molto più giovane, quindi possono fare qualcosa di dirompente; Non devono seguire ciò che [l'azienda] ha fatto. È super interessante il loro prossimo passo".

Possiamo solo speculare su cosa potrebbe essere, ma ci sono voci diffuse su una PlayStation 6 portatile, ma è ipotizzabile che Sony abbia in serbo anche altre sorprese. Di recente, ad agosto, il vicepresidente senior di Sony, Sadahiko Hayakawa, ha dichiarato che "ci stiamo allontanando da un modello di business incentrato sull'hardware verso un business basato su piattaforme che espande la comunità e aumenta il coinvolgimento", il che potrebbe fornire indizi su ciò che l'azienda ha in mente per la prossima generazione. Indipendentemente da ciò, Yoshida ha piena fiducia:

"Sony e Mark Cerny sono così brillanti nel progettare e ideare, creando sistemi che le persone possono davvero apprezzare. Speriamo che abbiano cucinato qualcosa di cui non siamo a conoscenza".