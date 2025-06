L'ex capo di Xbox critica i piani segreti di Microsoft

HQ

L'ex dirigente di Xbox e Blizzard Mike Ybarra non crede che sia una buona idea per Microsoft tentare di lanciare una console Xbox portatile. In una conversazione sui social media, ha dichiarato che si tratta di una mossa estremamente particolare, soprattutto considerando che Microsoft ora sembra concentrarsi più sull'essere un editore piuttosto che un produttore di hardware.

Su X, Ybarra ha scritto:

"Ci sono così tanti dispositivi là fuori e con SteamOS su dispositivi di terze parti ora, niente di tutto questo aveva senso per me se non una reazione per colmare un vuoto in una strategia HW (ovvero: gioco di pubbliche relazioni).

"Dato il nuovo focus su Xbox (lasciando questo dibattito al di fuori di questo particolare thread), l'HW non ha senso. Concentrati su grandi giochi e sulla creazione di comunità al loro interno".

In breve, Ybarra ritiene che lo sviluppo di giochi debba essere prioritario rispetto al tentativo di competere in un mercato già saturo.

Non sei d'accordo con Ybarra o pensi che una console Xbox portatile non sia necessaria?