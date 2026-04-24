L'ex capo PlayStation afferma che i lanci PC di Sony sono essenziali per mantenere vivo lo sviluppo AAA

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Quasi due mesi fa, sono iniziati a circolare voci secondo cui Sony stava considerando drasticamente una riduzione drastica delle sue uscite per PC di giochi PlayStation. Soprattutto, si diceva che i titoli single-player fossero a rischio. Ma in ogni modo di vedere la cosa, questo significa meno potenziali acquirenti e, di conseguenza, forse ricavi più bassi.

Ora, l'amato ex dirigente di Sony e PlayStation Shuhei Yoshida, che ha lasciato Sony nel 2024 dopo 31 anni, commenta questa decisione e non è convinto che sia la strada giusta da seguire. In un'intervista a Back Pocket, dice:

"Quando lavoravo sul lato sviluppo di videogiochi come first party su PlayStation, dal punto di vista strategico non ci era permesso portare i nostri giochi AAA su altre piattaforme come PC. Ma man mano che lo sviluppo di giochi cresceva e gli investimenti diventavano sempre più grandi, per me aveva senso che nella generazione PS5 abbiano iniziato a spostare i loro grandi giochi su PC."

Anche se alcuni fan si sono lamentati, Yoshida non crede che i giochi per PC abbiano influito sulle vendite PlayStation e pensa che i ricavi extra abbiano contribuito a finanziare nuovi giochi:

"Alcuni piccoli consumatori vocali si lamentano quando vedono i giochi first-party PlayStation essere portati su PC, ma non credo che questo abbia davvero influenzato l'adozione di hardware PlayStation come la PS5 in alcun modo. Rilasciare giochi su PC dopo un paio d'anni deve aver aiutato a recuperare l'investimento di questi giochi ad alto budget e ha aiutato il team e l'azienda a reinvestire quei soldi nei loro nuovi giochi. Quindi, dal punto di vista commerciale, penso che abbia senso."

Va notato che Sony stessa non ha detto nulla riguardo alla riduzione delle versioni PC, anche se la fonte è affidabile in casi come questi, dato che Jason Schreier è considerato molto affidabile e raramente sbaglia.

Ma se dovessero intraprendere questa strada, dice Yoshida, "sarà interessante come riusciranno a mantenere l'investimento nei giochi a grande budget dal lato first-party."

Qual è la tua opinione a riguardo? Sony dovrebbe ridurre il consumo di giochi per PC, o è una situazione vantaggiosa per tutti?