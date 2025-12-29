L'ex capo PlayStation dice che è "l'apocalisse" se Mario appare sulle console Sony

HQ

Mentre Xbox annuncia che praticamente tutti i suoi giochi arriveranno su più piattaforme, sia al lancio che a breve, e abbiamo visto Master Chief schierarsi con coraggio accanto al logo della PS5, sembra davvero che l'era dell'esclusività console possa essere finita. Tuttavia, ci sono ancora molti veterani del settore che credono che dovremmo mantenere certi giochi su determinate macchine. L'ex dirigente Sony e capo PlayStation Shawn Layden è uno di questi pensatori.

Parlando nel podcast Pause for Thought (tramite GamesRadar+), Layden ha parlato di come il settore stia cambiando, ma alcune cose devono rimanere invariate. "Non penso che ogni gioco debba essere esclusivo per console," ha detto. "Ma accetto il fatto che se hai aziende di piattaforme, come Sony e Nintendo... C'è un enorme valore per il brand nell'avere esclusive forti."

"Se Mario inizia a comparire su PlayStation, è l'apocalisse, giusto? Cani e gatti che vivono insieme. E lo stesso vale per Nathan Drake e Uncharted. Fanno cantare le piattaforme," continuò Layden.

È un argomento solido, e molti fan hanno sostenuto da quando sembrava che Xbox avesse abbandonato l'idea delle esclusive nell'ultimo anno circa. Sembra che Sony e Nintendo tengano ancora molto al fatto che certi giochi siano giocabili solo sulle loro piattaforme, quindi è probabile che seguano il modo di pensare di Layden per il prossimo futuro.