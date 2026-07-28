L'ex capo PlayStation Shuhei Yoshida critica la decisione di Sony di chiudere Japan Studio

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Sony ha visto una lunga serie di chiusure piuttosto spettacolari di studi di videogiochi negli ultimi anni, non ultimo Manchester Studio, London Studio, Firewalk Studios e più recentemente Bluepoint Games. Tuttavia, lo studio con cui i fan di lunga data di PlayStation sembrano avere più difficoltà a fare i conti è il leggendario Japan Studio, che ha chiuso le porte nel 2021.

Furono a sostegno di classici amati come Ape Escape, LocoRoco, Patapon e Gravity Rush, e furono anche coinvolti nella creazione di titoli come PaRappa the Rapper. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il Team Ico faceva parte dello studio.

Una persona che chiaramente sta ancora piangendo la chiusura di questo studio iper-creativo è l'ex veterano PlayStation Shuhei Yoshida, che in precedenza era capo di Sony Interactive Entertainment. Parlando alla Computer Entertainment Developers Conference (tramite GamesRadar), ha spiegato che la decisione di Sony di chiudere lo studio è stata incredibile:

"Giocatori da tutto il mondo hanno detto che è incredibile che Sony chiuda Japan Studio. Lo studio giapponese ha pubblicato un sacco di giochi, giochi creativi, vero? All'epoca stavo dicendo qualcosa di simile."

Sebbene alcuni membri dello staff di Japan Studio abbiano trovato nuovi lavori al Team Asobi, un gran numero di grandi nomi ha lasciato Sony di conseguenza, cosa su cui avevamo riportato all'epoca, e VGC scrive che la "stragrande maggioranza" è stata licenziata. Secondo Yoshida, il motivo era che Sony voleva smettere di produrre titoli più piccoli per concentrarsi su giochi AAA, e questo non era qualcosa che Japan Studio affrontava:

"All'epoca, come responsabile dello sviluppo, ero preoccupato per [Keiichiro] Toyama [creatore di Silent Hill] e gli altri sviluppatori giapponesi di Japan Studio. Ma anche se hanno avuto molte idee creative, i giochi che hanno realizzato non erano di grande scala."

Yoshida ammette anche che "PlayStation voleva guidare le vendite hardware con giochi come God of War e Uncharted", una decisione che alla fine ha portato alla chiusura di Japan Studio cinque anni fa. Non c'è dubbio che ciò sia avvenuto a scapito dei giochi più piccoli e unicamente giapponesi che molti amavano. Da allora, Sony sembra aver continuato a concentrarsi su produzioni live-service sempre più grandi, con un numero decrescente di uscite di giochi.

Se questa sia stata una buona o cattiva decisione da parte di Sony è ancora oggetto di dibattito attivo. Cosa ne pensi? Yoshida ha ragione a dire che era incredibile, o il focus solo sui giochi AAA è la strada migliore per PlayStation?