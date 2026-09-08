L'ex CEO della F1 Bernie Ecclestone si è fermato all'aeroporto del Portogallo per aver portato un fucile a pompa

HQ

Bernie Ecclestone, fondatore del Gruppo Formula Uno e CEO della F1 fino al 2017, è stato detenuto in Portogallo, all'Aerodromo Tires di Cascais, dopo essere arrivato con un fucile a pompa nel suo jet privato, perché non aveva i documenti necessari per importarlo. Il fucile a pompa serviva per partecipare a una competizione di tiro al pionnaio di argilla.

Ecclestone, che ha 95 anni, ha detto all'Associazione della Stampa di non essere stato arrestato, nonostante alcuni media inizialmente sostenessero che fosse stato arrestato, e ha detto che la polizia portoghese "è stata molto disponibile e ha fatto tutto il possibile per impedirci di fare ciò che dovevamo fare". Ha anche detto di aver appreso della gara di tiro al piccione di argilla da sua moglie Fabiana Flosi, e di aver portato il fucile dalla Svizzera, ma non aveva il libro blu, quindi gli è stato chiesto di consegnare l'arma, chiedendo e pagando un'importazione temporanea.

Questa è la seconda volta che Eccleston viene fermato per aver portato armi da fuoco durante i voli: nel 2022 è stato arrestato in Brasile per possesso illegale di una pistola, affermando di non essere stato consapevole di averla portata con sé, ed è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione.