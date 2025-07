L'ex dipendente rivela che Bend Studio ha "diversi progetti cancellati/non annunciati"

HQ

Bend Studio ha subito una storia molto tragica, consegnando l'acclamato e di successo Days Gone su PlayStation 4. Ma Sony pensava ancora di aver venduto troppo poco e non ha dato il via libera a un sequel.

Da allora, i pesi massimi si sono ritirati, i progetti sono stati avviati e chiusi e, a parte i ruoli di supporto, lo studio non ha pubblicato nulla da Days Gone del 2019 e non hanno nulla in cantiere, per quanto ne sappiamo. Ora l'utente di Bluesky Timur222 sta attirando l'attenzione su quanto siano state disordinate le cose collegandosi alla pagina LinkedIn dell'ex dipendente Jacob Fieth. Quest'ultimo scrive di aver lavorato su "Molteplici progetti annullati/non annunciati" ed elenca sei articoli.

Non sappiamo se siano tutti giochi diversi, ma alcuni ovviamente lo sono - e ovviamente non sappiamo se sia stato coinvolto in tutti i progetti dello studio, quindi potrebbero essercene altri che non vengono nemmeno menzionati.

Al momento non si sa a cosa stia lavorando Bend Studio, ma all'inizio di quest'anno è stato confermato che uno dei loro progetti è stato chiuso da Sony, con molti dipendenti che hanno perso il lavoro.