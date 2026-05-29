L'ex direttore artistico di Halo Studios richiede un'indagine su "atti non etici e illeciti" commessi dalla leadership di Halo

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Glenn Israel, ex direttore artistico di Halo Studios, ha lasciato un reclamo sul portale feedback di Microsoft, chiedendo un'indagine di terze parti sulla leadership dietro Halo Studios. Israele sostiene che la leadership abbia "commesso e continua a compiere numerosi atti non etici e illegali a danno del franchising, dei suoi sviluppatori e della comunità."

Il post in sé non è molto lungo e non entra nei dettagli di quali siano questi atti, ma Israel afferma che durante i suoi ultimi due anni in azienda "ha assistito personalmente o è stato sottoposto a questi atti, li ha debitamente denunciati e ha subito ritorsioni sia dalla direzione dello studio che dalle risorse umane di Microsoft." Vorrebbe vedere avviata un'indagine, poiché "i giocatori meritano di conoscere le circostanze dietro il declino di ciò che è stato un tempo il franchise di punta di XBOX."

Lo stesso Israel ha lasciato Halo Studios verso la fine dello scorso anno, dove ha diffuso un messaggio inquietante sulla libertà di scelta per gli sviluppatori. È chiaro che qualunque siano stati gli eventi che hanno portato alla sua partenza, hanno avuto un notevole effetto su Israele, portando al suo incarico più recente.

Molti dei commenti su richiesta di Israele sono di supporto. "Questo deve accadere," scrive un commentatore. Un altro dice "Questa è la migliore idea dai tempi di Halo stesso." È chiaro che molte persone pensano anche che Halo abbia subito un serio declino negli ultimi anni, ed è difficile non vedere questa tendenza. Che tu ami ancora i giochi o meno, il franchise non ha più il controllo su di noi che aveva alla fine degli anni 2000 e all'inizio degli anni 2010. Un'indagine potrebbe dirci se qualcosa sta succedendo agli Halo Studios, ma potrebbe non riportarci subito ai bei vecchi tempi.