L'ex direttore di Assassin's Creed afferma che i giochi AAA devono smettere di "gettare le persone" nei loro problemi

Come possiamo "sistemare" il gaming AAA? È una domanda che molte persone si sono poste, e con il 2025 che si offre un anno fantastico per AA e indie, sembra che ora la domanda sia ancora più importante. Secondo Alexandre Amancio, veterano di Assassin's Creed ed ex regista, il problema non può essere risolto con altri sviluppatori.

"C'è questa teoria che dice che ogni volta che gli umani creano qualcosa che supera le cento persone, cambia completamente la dinamica," Amancio Gamesindustry.biz ha raccontato in una recente intervista. "Appena superi quella cifra, il rapporto tra management e persone che lavorano al gioco esplode. Si inizia ad avere una struttura molto orientata alla gestione: serve avere persone che coordinino le persone che coordinano."

"Una cosa che molti studi AAA fanno erroneamente, o sicuramente hanno fatto in passato, è pensare che si possa risolvere un problema lanciando le persone addosso," continuò. "Ma aggiungere persone a un problema blocca chi già era efficiente. Crea solo molto rumore variabile."

Il futuro quindi è in squadre più piccole, secondo Amancio. Abbiamo sicuramente visto piccoli team creare partite grandi e impressionanti. Clair Obscur: Expedition 33 e Hollow Knight: Silksong sono ottimi esempi. Ma, mentre continuiamo a vedere licenziamenti di massa nell'industria videoludica, potrebbe essere scoraggiante per alcuni sviluppatori emergenti sentire che meno potrebbe essere il nuovo more quando si tratta di team di sviluppo. Tuttavia, Amancio pensa che ci possa essere spazio per più persone, ma potrebbe essere che l'industria dei videogiochi adotti un approccio cinematografico.

"L'industria cinematografica si è evoluta in team core, coalessi in cui ogni persona è responsabile di mettere insieme una troupe che li aiuti in quel progetto. Quella squadra di solito è costruita per quel progetto, è una squadra temporanea, anche se ovviamente le persone trovano persone con cui vogliono lavorare a lungo termine: hanno le persone di riferimento per vari tipi di progetti," ha detto.