L'ex direttrice del casting di James Bond spiega perché non avrebbe scelto Jacob Elordi, Callum Turner o Harris Dickinson come prossimo 007

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Mentre fan, analisti e bookmaker avranno tutti le loro scelte, preferiti e motivazioni per cui un attore dovrebbe essere scelto per interpretare il James Bond per sostituire Daniel Craig nel prossimo film della saga, sono pochi così esperti e talentuosi nel scegliere le stelle 007 come Debbie McWilliams.

Il direttore del casting ha lavorato ai film di James Bond per quattro decenni, avendo crediti in 13 dei 25 film totali di 007, a partire da For Your Eyes Only del 1981 e concludendo con No Time To Die del 2021. Ha scelto Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig e, in un punto non legato a Bond, ha persino scoperto Daniel Day-Lewis, e inutile dire che sa qualcosa su come scegliere un attore alla James Bond (e generalmente talentuoso).

Detto questo, con molti nomi importanti che vengono citati oggi, tra cui Jacob Elordi, Harris Dickinson e Callum Turner, chi sceglierebbe McWilliams? Nessuna delle tre, a dire il vero.

Parlando con The Independent, McWilliams ha spiegato: "È assolutamente essenziale che conservi un enigma totale. Non voglio vedere nessuno di loro come Bond perché ora sappiamo così tanto su di loro. Vogliamo sapere il meno possibile su di loro personalmente, perché è questo ciò che sono le spie. Non abbiamo bisogno di sapere dove fa la spesa, chi sono i suoi genitori o dove vive. Non vogliamo mai vederlo a casa. E un elemento fondamentale di tutto questo è la sua descrizione del lavoro. Ha il permesso di uccidere, e dobbiamo credere che possa farlo. Se non lo fai, hai perso il pubblico."

Quindi, con questa mentalità, sembra che possiamo escludere diversi altri favoriti, almeno se il passato know-how di McWilliams viene utilizzato anche per il futuro della franchigia. In sostanza, non mettere il tuo stipendio su Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Henry Cavill, Jack O'Connell, probabilmente nemmeno su Patrick Gibson di 007 First Light. Ma d'altronde, ora è Amazon a comandare...