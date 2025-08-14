L'ex dirigente di PlayStation non pensa che Game Pass sia "stimolante" per gli sviluppatori

HQ

Game Pass è buono? Game Pass è cattivo? Molte persone hanno molte opinioni sul modello di abbonamento e, sebbene sembri essere un ottimo affare per molti consumatori, quelli del settore sono ancora combattuti su come influisce sugli sviluppatori che creano giochi.

Parlando con Gamesindustry.biz, l'ex dirigente di PlayStation Shawn Layden crede che il modello Game Pass possa servire a rendere gli sviluppatori "schiavi salariati". Anche se potrebbe essere redditizio da un punto di vista esecutivo, potrebbe non ispirare gli sviluppatori a creare il miglior gioco possibile.

"Il vero problema per me su cose come Game Pass è: è salutare per lo sviluppatore?" Chiede Layden. "Non stanno creando valore, mettendolo sul mercato, sperando che esploda, e la partecipazione agli utili, e le eccedenze, e tutte quelle belle cose. È solo, 'Mi paghi X dollari all'ora, ti ho costruito un gioco, ecco, vai a metterlo sui tuoi server'. Non credo che sia davvero stimolante per gli sviluppatori di giochi".

Layden ammette che Game Pass e servizi simili possono aiutare i team più piccoli a farsi notare con i giochi che stanno realizzando, ma per gli studi più grandi questi modelli potrebbero non essere il futuro più creativo per i giochi.

Sei d'accordo con i commenti di Layden?