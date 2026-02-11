L'ex fidanzata del biatleta norvegese che ha confessato la sua relazione dice che è "difficile da perdonare"

HQ

Una delle storie più bizzarre dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina è quella del biatleta norvegese Sturla Hom Laegreid, che ha usato la sua intervista dopo aver vinto la medaglia di bronzo per rivelare pubblicamente di aver tradito la sua ragazza tre mesi fa, sperando di riconquistare il suo amore. La conversazione è stata dominata da questa storia, con poche persone che hanno prestato attenzione al vincitore dell'evento, il connazionale Johan-Olav Botn, che ha dedicato la sua vittoria (gridando il suo nome mentre tagliava il traguardo) a Sivert Guttorm Bakken, un compagno di squadra morto improvvisamente in un hotel lo scorso dicembre, all'età di 27 anni.

Il giorno dopo, Laegreid ha inviato una dichiarazione tramite l'emittente statale norvegese NRK, dove "si pente profondamente di aver tirato fuori questa storia personale in quella che è stata una giornata di celebrazione per il biathlon norvegese", e si scusa con Johan-Olav, che "meritava tutta l'attenzione dopo aver vinto l'oro", aggiungendo che "non sono più del tutto me stesso in questi giorni, e non sto pensando chiaramente" (via BBC).

"Le mie scuse vanno anche alla mia ex fidanzata, che contro la sua volontà è finita sotto i riflettori dei media. Spero che stia bene. Non posso cambiare ciò che è successo, ma ora lascerò tutto alle spalle e mi concentrerò sulle Olimpiadi. Non risponderò ad altre domande su questo", ha detto, un giorno dopo la notizia virale, con migliaia di persone che discutevano se ciò che ha fatto fosse inappropriato o meno.

E cosa ne pensava l'ex fidanzata di Laegreid? A quanto pare, scrisse anonimamente al giornale norvegese VG, dicendo che "È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d'amore davanti a tutto il mondo". Ha aggiunto che non ha scelto di essere messa in questa posizione, che è in contatto con lui e che "lui è consapevole dei miei sentimenti a riguardo."

Al sesto giorno dei Giochi Olimpici Invernali, la Norvegia è in testa con 12 medaglie, di cui sei ori. Solo martedì sono state aggiunte altre tre medaglie, contando quelle di Laegreid e Botn.