L'ex giocatore dei Kansas City Chiefs Darron Lee arrestato per l'omicidio della sua ragazza

Darron Lee, ex giocatore di football americano che ha lavorato come linebacker per i New York Jets, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, è stato arrestato e accusato di aver ucciso la sua ragazza.

La polizia ha trovato la vittima in una residenza a Chattanooga, Tennessee, giovedì 5 gennaio. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la donna era già deceduta e Lee fu arrestato sul posto, accusato di omicidio di primo grado e di manomissione di prove.

Darron Lee, che era stato scelto al primo turno per i New York Jets nel 2016, è stato licenziato dalla squadra nel 2019 a causa di problemi disciplinari e scarsa forma, secondo la BBC.

Ha fatto parte della squadra dei Kansas City Chiefs che ha vinto il Super Bowl nel 2020 insieme a Travis Kelce, anche se Lee non ha giocato in quella partita. Si è unito ai Las Vegas Raiders nel 2021, ma è stato rilasciato due mesi dopo e non ha mai più giocato. Era già stato arrestato nel 2023 per aggressione e violenza domestica.