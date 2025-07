L'ex giocatore dell'Arsenal e dell'Atlético de Madrid Thomas Partey è stato accusato di quattro capi d'accusa di stupro e aggressione sessuale

HQ

Thomas Partey, centrocampista ghanese ex all'Arsenal, è stato accusato di cinque capi d'accusa di stupro e uno di aggressione sessuale, per incidenti che hanno coinvolto tre donne tra il 2021 e il 2022, tutte a Londra. Venerdì 4 luglio, il British Crown Prosecution Service (CPS) ha confermato che Partey aveva autorizzato l'incriminazione del calciatore, dopo aver esaminato un "fascicolo completo di prove" della Metropolitan Police, che ha condotto le indagini iniziate nel febbraio 2022.

In effetti, Partey era stato sospettato di violenza sessuale da quando un articolo di The Telegraph nel luglio 2022 riportava che un giocatore della Premier League era stato arrestato per sospetto, ma per motivi legali il suo nome non è stato reso pubblico. Partey ha poi continuato a giocare con l'Arsenal, regolarmente nell'undici titolare, fino alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2025 e al mancato rinnovo.

L'Arsenal ha rifiutato di commentare la questione, ricordando semplicemente che "il contratto del giocatore è scaduto il 3 giugno" e che "a causa di procedimenti legali in corso il club non è in grado di commentare il caso. Partey sarà chiamato in tribunale il 5 agosto e il suo avvocato afferma che Partey "accoglie con favore l'opportunità di riabilitare finalmente il suo nome".