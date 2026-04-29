L'ex giocatore NFL britannico Josh Mauro, che ha giocato contro Cardinals, Giants e Jaguars, muore all'età di 35 anni

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Josh Mauro, ex giocatore di football americano nato in Gran Bretagna, che ha giocato per gli Arizona Cardinals, i New York Giants e i Jacksonville Jaguars, è morto all'età di 35 anni. La causa della morte non è stata confermata. È stato suo padre, Greg Mauro, a dichiarare sui social media che Josh è venuto a mancare il 23 aprile.

"Con molte lacrime e cuori spezzati, ma ancorati alla certezza incrollabile che il nostro prezioso Josh Mauro sia ora guarito e reso nuovo—vivendo nella presenza del Signore—desideriamo umilmente le vostre preghiere mentre la nostra famiglia attraversa la devastante perdita del nostro straordinario figlio, fratello, zio, nipote e amico", ha scritto Mauro.

"Giovedì 23 aprile, Josh ha emesso il suo ultimo respiro su questa terra e il suo primo respiro in cielo. Il Signore è stato la nostra forza in questo momento inimmaginabile. Le vostre preghiere per forza e conforto continuano a significare per noi più di quanto le parole possano mai esprimere".

Josh Mauro è nato a St Albans, in Inghilterra, da genitori americani. La famiglia tornò negli Stati Uniti quando lui aveva tre anni, crebbe in Texas e giocò per gli Stanford Cardinal al college. Ha trascorso quattro stagioni tra il 2014 e il 2017 con gli Arizona Cardinals e successivamente ha giocato per New York Giants, Oakland Raiders, Jacksonville Jaguars, prima di tornare ai Cardinals quando si è ritirato nel 2021.

Gli Arizona Cardinals, dove Mauro ha trascorso la maggior parte della sua carriera, hanno detto di essere "distrutti nell'apprendere della scomparsa di Josh Mauro. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo conoscevano. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che stanno elaborando questo dolore."