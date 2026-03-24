L'ex gioiello del Barça Dro fa la storia al PSG con il suo primo gol in Francia

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Dro Fernández, centrocampista 18enne cresciuto in casa proveniente dal FC Barcelona, ha firmato per il Paris Saint-Germain nel gennaio 2026, in un movimento considerato un tradimento verso il Barça che ha fatto infuriare il presidente del club Joan Laporta. Nato nel gennaio 2008, ancora più giovane di Lamine Yamal, Dro (vero nome Pedro Fernández), centrocampista galiziano della squadra B del Barça, era considerato parte del futuro del Barça, e ha persino giocato alcune partite con la squadra principale durante la stagione 2025/26, ma ora è sotto la guida di Luis Enrique, dopo un accordo del valore di 8,2 milioni di euro, Secondo i rapporti.

Durante la pesante sconfitta per 4-0 contro il Nizza in Ligue 1, Dro segnò il suo primo gol per il PSG e batté un record nel club parigino. Dro, che ha giocato solo quindici minuti come subentrato, ha segnato un gol su assist di Dembélé, diventando il più giovane giocatore non proveniente dall'accademia del Paris Saint-Germain a segnare per la squadra.

Dro, 18 anni e 68 giorni, era più giovane di Kylian Mbappé quando segnò il suo primo gol con il PSG, dopo essere stato chiamato dal Monaco. Il gol di Dro è stato il centesimo del PSG in questa stagione e ha aiutato la squadra a rimanere in cima alla Ligue 1.