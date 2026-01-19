L'ex lead di Bethesda e maestro del lore di The Elder Scrolls dice che TES VI doveva essere realizzato dopo Fallout 4

HQ

Ah, cosa sarebbe potuto essere. Probabilmente mancano ancora anni al lancio di The Elder Scrolls VI, ma secondo l'ex responsabile di The Elder Scrolls V: Skyrim e maestro del lore di Bethesda Kurt Kuhlmann, il piano originale era (probabilmente) averlo già pubblicato.

Secondo un'intervista tra Kuhlmann e PC Gamer, il piano era che Bethesda tornasse subito a Tamriel dopo Fallout 4. In quel periodo, Todd Howard gli aveva anche promesso il ruolo principale di design in The Elder Scrolls VI.

"Certo, dopo Fallout 4 non siamo passati a TES6, abbiamo fatto Fallout 76, e anche allora non abbiamo fatto TES6, abbiamo fatto Starfield, che è diventato un progetto estremamente lungo rispetto ad altri," disse Kuhlmann. "Quindi, dal mio punto di vista, aspetto tipo 11 anni per essere il capo di TES6."

"Non era solo una mia aspettativa—mi avevano detto che sarebbe successo," continuò. "E hanno preso la decisione che no, non sarai tu il protagonista." Kuhlmann ammette in seguito che, ripensandoci, forse non gli sarebbe piaciuto il ruolo.

Le ambizioni erano alte per The Elder Scrolls VI quando Kuhlmann lavorava alla Bethesda, ma ora lavora nello studio Lightspeed LA, di proprietà della Tencent, dopo aver sopportato "alcune cose che succedevano da molto tempo e di cui non ero molto soddisfatto."

The Elder Scrolls VI è attualmente in sviluppo.