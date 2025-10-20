L'ex leggenda dell'Östersunds Graham Potter nominato allenatore della Svezia

HQ

Graham Potter, allenatore di calcio inglese che è stato recentemente licenziato per il West Ham United, ha trovato un nuovo lavoro in Svezia, come nuovo allenatore della nazionale svedese, sostituendo Jon Dahl Tomasson con il difficile compito di assicurarsi la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 dopo il disastro nelle qualificazioni della scorsa settimana, con un solo punto complessivo in quattro partite.

L'accordo per Potter si estende per il periodo di qualificazione in corso con le partite contro Svizzera e Slovenia a novembre e un potenziale spareggio a marzo, e sarà automaticamente esteso alla Coppa del Mondo 2026 se la Svezia si qualificherà.

"Tutte le decisioni che abbiamo preso ora sono state prese sulla base dell'ottimizzazione delle condizioni per poter raggiungere il nostro obiettivo", ha detto un Kim Källström molto clinico, responsabile del calcio della Federcalcio svedese. "Con Graham Potter otteniamo una leadership forte ed esperta che è stata testata ai massimi livelli assoluti"

Potter potrebbe essere meglio conosciuto dai tifosi inglesi per i suoi recenti periodi a Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea e West Ham United, ma è una leggenda in Svezia, poiché ha portato un club di quarta divisione, l'Östersunds FK, dalla quarta alla prima divisione tra il 2011 e il 2018, oltre a una prima vittoria in assoluto nella Svenska Cupen. la Coppa di Svezia, nel 2017, e anche raggiungendo gli ottavi di finale di Europa League, perdendo contro l'Arsenal nel 2018.

"Sono molto onorato dall'incarico, ma anche incredibilmente ispirato. La Svezia ha giocatori fantastici che si esibiscono nei migliori campionati del mondo durante le settimane. Il mio compito sarà quello di creare le condizioni in modo che noi, come squadra, arriviamo ai massimi livelli per portare la Svezia alla Coppa del Mondo della prossima estate".