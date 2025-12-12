L'ex numero 1 al mondo Garbiñe Muguruza si unisce a Feliciano López come co-direttore del Mutua Madrid Open

HQ

L'ex numero 1 mondiale nel tennis Garbiñe Muguruza, vincitrice di 10 titoli WTA tra cui Roland Garros 2016 e Wimledon 2017, che si è ritirata dal tennis professionistico nel 2024, è stata nominata co-direttrice del Mutua Madrid Open, il torneo Masters 1000 sia ATP che WTA, che si tiene annualmente dal 2022 a Madrid in primavera.

Muguruza co-guiderà il torneo insieme a Feliciano López, un altro ex tennista che si è ritirato nel 2023, ma dirige l'evento dal 2019. "Il sistema di doppia direzione, non utilizzato in nessun altro evento nei circuiti ATP o WTA, consolida Madrid come portabandiera per innovazione, leadership, diversità e visione futurista", ha dichiarato il torneo di tennis.

Si prevede che il modello di co-direttore "aumenterà ulteriormente il supporto, l'attenzione e la soddisfazione delle esigenze dei giocatori nei circuiti ATP e WTA" e il CEO del Madrid Open, Gerard Tsobanian, afferma che questa mossa pone il torneo in prima linea nell'uguaglianza strutturale: "Per molti anni abbiamo dato premi in denaro uguali a uomini e donne, E ora stiamo facendo lo stesso con la nostra struttura organizzativa interna."

Il Mutua Madrid Open si terrà dal 20 aprile al 6 maggio 2026 e i biglietti sono già in vendita.