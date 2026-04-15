L'ex numero 1 mondiale in doppio e vincitore di sette Slam Jamie Murray si ritira

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Jamie Murray, 40enne giocatore scozzese di doppio, ha annunciato il suo ritiro, concludendo una carriera illustre in cui ha vinto sette titoli del Grande Slam (due in doppio, cinque in doppio misto) e ha raggiunto il numero 1 mondiale nel doppio, oltre a vincere la Coppa Davis nel 2015 per la Gran Bretagna.

"Il mio percorso nel tennis si conclude dopo 36 anni. Mi sento molto fortunato e privilegiato per tutte le esperienze straordinarie che questo grande sport mi ha regalato", ha annunciato Murray su Instagram. "Grazie mamma, papà, Andy, Ale, Alan, Louis e Thomas per tutto il vostro incredibile supporto, sforzi e sacrifici durante la mia carriera che mi hanno permesso di ottenere tutto ciò che potevo nel gioco".

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Jamie è il fratello maggiore di Andy Murray, ex numero 1 mondiale in singolare, e ha vinto due dei suoi 34 titoli in doppio con lui, oltre alla prima vittoria in David Cup per la Gran Bretagna dopo 79 anni. Vinse 589 partite e disputò 1.019 partite a livello ATP Tour.

Jamie ha fatto coppia con Jelena Jankovic per vincere Wimbledon 2007, con Martina Hingis per Wimbledon 2017 e US Open 2017, con Bethanie Mattek-Sands per gli US Open 2018 e 2019; e in doppio, con Bruno Soares per l'Australian Open 2016 e lo US Open 2016.