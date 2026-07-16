L'ex numero 1 mondiale Marat Safin pensa che Alcaraz e Sinner non siano al livello di Federer, Nadal o Djokovic al loro massimo

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Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dominato il tennis negli ultimi due anni, con Roger Federer e Rafa Nadal via e Novak Djokovic che continua a impegnarsi con impegno, ma in un chiaro, naturale e inevitabile declino. Alcuni parlano di un'era dei "Big Two", con Alexander Zverev che si avvicina, soprattutto dopo la recente vittoria a Roland Garros e la finale di Wimbledon.

Marat Safin, 46enne ex tennista russo ora allenatore di Andrey Rublev, che ha vinto gli US Open 2000, l'Australian Open 2005 e due Coppe Davis nel 2002 e 2006, ed è stato classificato numero 1 al mondo, crede che se Alcaraz e Sinner avessero giocato durante l'era dei Big Three, non sarebbero stati forti come nessuno di loro.

Parlando in un podcast con sua sorella, anch'essa ex giocatrice Dinara Safina, Marat Safin ha detto che se avesse giocato con Sinner o Alcaraz, probabilmente avrebbe perso contro di loro, ma sia Sinner che Alcaraz avrebbero perso contro Roger Federer. "Penso che probabilmente avrei perso contro Sinner e Alcaraz, ma non li vedo come giocatori temibili. Non sono Federer, per niente. È un livello completamente diverso. Per raggiungere il livello di Federer, hanno ancora molto da migliorare. Non voglio sottovalutarli, ma è così che la vedo io."

Safin dice che entrambi sono "eccellenti giocatori e hanno vinto molti titoli, ma non so se avrebbero vinto così tanti Grand Slam allora", affermando che "se Sinner e Alcaraz avessero giocato durante l'era Nadal e Djokovic o all'inizio degli anni 2000, non sarebbero stati i numeri uno e due al mondo e non sarebbero arrivati così lontano".

Safin è piuttosto critico riguardo al livello del tennis attuale, affermando che è passato da trenta su cinquanta giocatori nell'élite a soli dieci ora. "Ora arrivi in semifinale o in finale senza perdere nemmeno un set, e trovo ridicolo tutto questo".