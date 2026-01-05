L'ex pilota Alfa Romeo/Sauber F1 Zhou Guanyu si unisce alla Cadillac come pilota di riserva

HQ

Zhou Guanyu, pilota cinese di 26 anni che ha gareggiato per Alfa Romeo (poi rinominata Sauber) tra il 2022 e il 2024 (l'unico pilota cinese a farlo), lavorerà per la Cadillac nella stagione 2026 come pilota di riserva.

Nelle sue tre stagioni come pilota principale di F1, Guanyu ha vinto solo 6, 6 e 4 punti rispettivamente, chiudendo all'ultimo posto nel 2024. Guanyu è stato poi assunto come pilota di riserva per la Ferrari lo scorso anno, ma ora si è unito al nuovo progetto Cadillac, l'undicesimo team in griglia, che debutta questa stagione, con Valtteri Bottas e Sergio Pérez come piloti principali.

"Questo è uno dei progetti nuovi più grandi ed entusiasmanti che lo sport abbia mai visto", ha detto Guanyu. "Ho lavorato sia con Graeme che con Valtteri per molti anni in vari ruoli, quindi entrare nel team è come rientrare in famiglia", riferendosi a Graeme Lowdon, team principal della Cadillac.

Guany si unirà quindi a Colton Herta (25), che quest'anno lavorerà anche per Cadillac come pilota di riserva. L'americano, ex pilota Indycar, correrà quest'anno in Formula 2, così da guadagnare abbastanza punti licenza per qualificarsi alla super licenza FIA necessaria per la Formula 1. Si prevede ampiamente che Herta, grazie alla sua popolarità negli Stati Uniti, finirà per prendere uno dei principali posti di guida della Cadillac quando Bottas (36) o Pérez (35) si ritireranno. Zhou Guany sarà un avversario nelle sue aspirazioni di arrivare in Formula 1?