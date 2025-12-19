L'ex pilota NASCAR Greg Biffle e la sua famiglia muoiono in un incidente aereo in North Carolina

HQ

Un incidente aereo in North Carolina ha ucciso l'ex pilota NASCAR Greg Biffle, 55 anni, insieme a sua moglie, ai suoi due figli e ad altre tre persone. L'aereo era un jet d'affari, un Cessna C550 che si schiantò durante l'atterraggio all'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:20 ora locale di giovedì (16:20 CET, 15:20 GMT).

L'aereo era di proprietà di una società legata a Biffle. Le sette persone a bordo dell'aereo sono morte, secondo i media locali, tra cui sua moglie e membri della sua famiglia immediata. Successivamente è stato riportato che suo figlio Ryder, 5 anni, e sua figlia Emma, 14 anni, sono morti nell'incidente. Stavano volando in Florida per un viaggio in famiglia.

Greg Biffle, soprannominato Biff, disputò 515 gare della NASCAR Cup Series in 16 anni, con 19 vittorie e 13 pole position. Ha concluso secondo nella stagione 2005. È stato anche campione della NASCAR Busch Series nel 2002. Si è ritirato dalle corse nel 2022 ed è stato nominato uno dei 75 Migliori Piloti della NASCAR nel 2023.