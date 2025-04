L'ex preparatore atletico di Jannik Sinner spiega la sua versione sull'incidente di Clostebol dopo "gravi danni alla sua reputazione"

HQ

La positività di Jannik Sinner su Clostebol, annunciata il 20 agosto 2024, ha avuto enormi ripercussioni nel mondo del tennis, e il giocatore è attualmente nell'ultimo mese della sua squalifica di tre mesi a seguito del ricorso dell'Agenzia mondiale antidoping. Il giocatore italiano e numero 1 del mondo ha sempre spiegato che non era colpa sua, ed era il risultato di una contaminazione accidentale dei suoi fisioterapisti.

Sinner ha spiegato che il suo preparatore atletico Umberto Ferrara aveva comprato uno spray, Trofodermin. che conteneva Clostebol, che il suo fisioterapista, Giacomo Naldi, utilizzò su un taglio al dito. In seguito ha fatto un massaggio a Sinner, ed è così che Clostebol entra nel suo corpo. "Sono stati una parte enorme della mia carriera. Ora, a causa di questi errori, non mi sento così sicuro di continuare con loro", ha detto Sinner dopo averli licenziati.

Ora, otto mesi dopo, Umberto Ferrera ha finalmente rotto il silenzio e ha dato la sua versione di quanto accaduto, in un'intervista pubblicata giovedì scorso su La Gazzetta dello Sport, dice che non è colpa sua, e dà la colpa a Naldi. "Ho comunicato molto chiaramente a Naldi sia la natura del prodotto, sia il fatto che non deve entrare in contatto con Jannik per nessun motivo". Dice che conosceva bene i rischi se quella sostanza avesse raggiunto il corpo di Sinner, quindi l'ha usata solo nel suo bagno.

Ferrera afferma che, dopo l'incidente, "ha subito gravi danni alla sua reputazione personale e professionale. Tutti hanno letto articoli o commenti che riportano i fatti in modo non coerente con la sentenza". Ora lavora con Matteo Berrettini, che tra l'altro ha appena battuto Alexander Zverev, testa di serie n. 1, agli ottavi di finale del Monte-Carlo Masters.