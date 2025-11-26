L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro inizia una condanna a 27 anni di carcere per il tentato colpo di stato del 2022

HQ

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha iniziato a scontare una pena detentiva di 27 anni per aver guidato un colpo di stato fallito per rimanere al potere dopo aver perso le elezioni presidenziali del 2022.

Il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha stabilito che Bolsonaro rimarrà presso la sede della polizia federale dove è stato detenuto dal suo arresto preventivo di sabato, citando preoccupazioni per il rischio di fuga.

Il settantenne, che era agli arresti domiciliari da agosto, rimarrà isolato dagli altri detenuti in una stanza di 12 metri quadrati dotata di letto, bagno privato, aria condizionata, TV e scrivania.

Gli avvocati di Bolsonaro avevano richiesto gli arresti domiciliari a causa della sua salute, ma il tribunale respinse l'appello. Le autorità hanno anche respinto la sua affermazione secondo cui "allucinazioni" lo avrebbe portato a manomettere il suo braccialetto elettronico all'inizio di questa settimana.

Tentativo di rovesciare la democrazia brasiliana

Bolsonaro e diversi alleati furono condannati da una giuria della Corte Suprema per aver tentato di rovesciare la democrazia brasiliana dopo la sua sconfitta elettorale. Il presunto complotto includeva piani per uccidere il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, il vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice Alexandre de Moraes, oltre a incitare a un'insurrezione all'inizio del 2023.