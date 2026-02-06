L'ex presidente del Barcellona sostiene che i pagamenti a Negreira erano normali, afferma che il Real Madrid sta danneggiando il calcio

HQ

L'ex presidente del FC Barcellona Joan Gaspart ha testimoniato venerdì sul caso Negreira, indagando sui pagamenti di oltre sette milioni di euro dal club all'ex vicepresidente della CTA (comitato arbitri spagnolo) José María Enríquez Negreira tra il 2001 e il 2018.

Gaspart fu vicepresidente del club tra il 1978 e il 2000, e presidente tra il 2000 e il 2003, quando si dimise a causa di scarsi risultati sportivi e crisi finanziarie. I pagamenti a Negreira iniziarono quando era presidente e continuarono con altri presidenti, includendo anche il figlio di Negreira, ma Gaspart, 81 anni, dichiarò in tribunale che quei pagamenti erano "normali" perché tutte le squadre spagnole hanno scout, intermediari e persone che preparano ogni tipo di rapporto.

Ha anche affermato che, poiché il club paga circa mille fatture al mese, non sapeva che stavano pagando Negreira, che non conosceva personalmente, e ha insistito che i pagamenti all'ex vicepresidente della CTA erano "gli stessi" di quelli fatti a scout, intermediari e altre persone che preparavano i rapporti.

"Non voglio commentare il tipo di contratti che il Barça stipula. Fanno mille contratti al mese. Non lo conoscevo. Ha preparato rapporti che vengono realizzati da ogni squadra del mondo. Non so se fosse uno scout, ma forniva informazioni su vari argomenti," spiegò.

Ha difeso che il club non è mai stato commesso in alcun atto illegale. "Ho detto al giudice che qualsiasi presidente (del Barça), me compreso, se avessi saputo che ci stava avvenendo qualche attività illegale, non l'avrei permesso".

"Il Barça non ha mai, dal momento della fondazione del Trofeo Gamper fino al giorno in cui morirò, commesso alcun atto illegale. E corrompere un arbitro per farti favorire è illegale. Non capisco perché vogliano che qualcuno ci creda, ne dubiti o addirittura lo pensi", incolpando il Real Madrid per essersi intromesso nel caso (agendo come attore nel caso Negreira), dicendo che stanno danneggiando il calcio nel suo complesso.