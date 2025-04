L'ex presidente della Corea del Sud Moon definisce le accuse di corruzione un attacco politico

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . In una dichiarazione, l'ex presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha respinto le recenti accuse di corruzione come un attacco guidato politicamente. Ciò avviene dopo che i pubblici ministeri sudcoreani hanno incriminato l'ex presidente Moon Jae-in con l'accusa di corruzione.

Moon, che è stato incriminato per accuse legate all'impiego di suo genero in una compagnia aerea thailandese, sostiene che l'accusa sta abusando del suo potere. Le accuse sono incentrate sul presunto quid pro quo che coinvolge la nomina di un ex legislatore e lo stipendio ricevuto da suo genero.

Nonostante queste affermazioni, la difesa di Moon insiste sul fatto che i pagamenti erano guadagni legittimi. Con la tempistica dell'incriminazione che coincide con le prossime elezioni, le accuse di Moon evidenziano la crescente politicizzazione dei processi legali del paese. Per saperne di più, clicca qui.