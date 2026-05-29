L'ex presidente della Ferrari afferma che la Luce "rischierà di distruggere una leggenda"

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Recentemente, la Ferrari ha finalmente presentato completamente il suo primo EV, la Luce, e dire che l'accoglienza è stata altalenante sarebbe un eufemismo dell'anno. Sebbene internet abbia già fatto la sua buona dose di meme, anche figure più affermate si sono espresse.

In un'intervista con askanews, il 78enne ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, ha condiviso la sua opinione sul design della Luce, e diciamo solo che non è un fan:

"Se dovessi dire quello che penso davvero, farei un torto alla Ferrari. Rischiamo di distruggere una leggenda, e mi dispiace davvero per questo. Spero almeno che tolgano il cavallo rampante da quella carro."

Ma non è tutto, perché Montezemolo aveva un ultimo colpo di ferro al design esterno nella manica. Ha detto:

"[Luce] è certamente un'auto che almeno i cinesi non copieranno."

Nonostante le critiche, il CEO della Ferrari Benedetto Vigna ha difeso la Luce e ha insistito sul fatto che l'EV non sostituisce i modelli a combustione dell'azienda. Ferrari afferma che la Luce è pensata per aprire un nuovo capitolo per il marchio piuttosto che ridefinirlo completamente.