L'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra attacca la campagna "questa è una Xbox"

Prendi quasi tutti i dispositivi con uno schermo e Xbox ti dirà che è una Xbox. Con il proprietario della piattaforma che cerca di investire di più nel cloud gaming e nei dispositivi che trasmettono giochi da una libreria Game Pass, non è più necessario spendere centinaia di dollari per una console. Almeno, questo è il succo delle recenti campagne di marketing dell'azienda.

Qualcuno che non è un fan è l'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra. Su Twitter/X, Ybarra pensa che Microsoft dovrebbe abbandonare la campagna nel suo complesso, in quanto non mette i giochi al centro della strategia. "Idea sbagliata, momento sbagliato. Xbox riguarda i giochi: i giochi governano sempre il mondo", ha scritto. "Se non c'è parità tra la console e qualsiasi altro 'dispositivo', allora non è una Xbox. Confonde: chiunque abbia inventato questo chiaramente non sta scherzando".

Console Xbox, PC, cuffie Meta Quest, palmari, smart TV, telefoni cellulari, le recenti uscite ASUS Xbox ROG Ally. Tutti ti permettono di immergerti nella tua libreria Game Pass, ma questo non ha aiutato i critici a sentirsi più a loro agio riguardo al futuro di Xbox. Poiché le esclusive sembrano un ricordo del passato e Game Pass rimane molto nel futuro del pensiero di Xbox, alcuni fan faticano a credere alle parole di Sarah Bond sull'hardware nei piani futuri.