L'ex presidente siriano Bashar al-Assad ricoverato in ospedale per avvelenamento con possibile collegamento con la Russia
Assad ha vissuto sotto la protezione russa dalla sua cacciata.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato ricoverato in ospedale per avvelenamento mentre era in esilio a Mosca, secondo un gruppo per i diritti che cita fonti private. Il rapporto afferma che l'atto mirava a mettere in imbarazzo la Russia e a gettare sospetti sul suo ruolo, anche se questo rimane non verificato. Assad, che ha vissuto sotto la protezione russa dalla sua cacciata, è stato ricoverato in ospedale e successivamente rilasciato in condizioni stabili sotto stretta sicurezza. Secondo quanto riferito, solo i parenti stretti hanno avuto accesso a lui, mentre il Cremlino ha rifiutato di commentare.