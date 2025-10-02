HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato ricoverato in ospedale per avvelenamento mentre era in esilio a Mosca, secondo un gruppo per i diritti che cita fonti private. Il rapporto afferma che l'atto mirava a mettere in imbarazzo la Russia e a gettare sospetti sul suo ruolo, anche se questo rimane non verificato. Assad, che ha vissuto sotto la protezione russa dalla sua cacciata, è stato ricoverato in ospedale e successivamente rilasciato in condizioni stabili sotto stretta sicurezza. Secondo quanto riferito, solo i parenti stretti hanno avuto accesso a lui, mentre il Cremlino ha rifiutato di commentare. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!