L'ex presidente sudcoreano sarà condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord

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Un tribunale sudcoreano ha condannato l'ex presidente Yoon Suk Yeol a 30 anni di carcere. Nel 2024, Yoon ha inviato droni in Corea del Nord, nel tentativo di provocare il paese e poi creare un pretesto per la sua richiesta di legge marziale più avanti nello stesso anno.

Yoon ha dichiarato la legge marziale il 3 dicembre 2024, sostenendo di proteggere la Corea del Sud da forze "anti-stato" simpatizzanti della Corea del Nord. Come riporta la BBC, Yoon fu infine trovato colpevole di dichiarare la legge marziale per evitare problemi interni, e poi tornò indietro all'ordine a causa dell'indignazione pubblica di massa.

Yoon è stato messo sotto accusa per questa azione e attualmente sta scontando una pena in carcere dopo essere stato condannato all'ergastolo per insurrezione. Ora, il Tribunale Distrettuale di Seul ha confermato che Yoon è stato giudicato colpevole di tradimento e abuso di potere, insieme al suo ministro della difesa Kim Yong-hyun. Yoon è stata condannata a 30 anni, mentre Yeo ne ha ricevute 15. L'ex capo dei Comandamenti Operazioni dei Droni Kim Yong-dae ha ricevuto una condanna a cinque anni di condanna con la sospesa e tre anni di carcere.

Il tribunale ha affermato che "gli imputati hanno usato la maschera di un'operazione militare per indurre provocazioni dalla Corea del Nord con l'obiettivo di creare uno stato di emergenza."

Yoon è stato anche condannato a cinque anni di carcere per abuso di potere e ostruzione al proprio arresto.