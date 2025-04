L'ex presidente sudcoreano Yoon tornerà a casa dopo l'impeachment

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Passiamo all'ex presidente della Corea del Sud. Yoon Suk Yeol si prepara a lasciare la residenza presidenziale ufficiale e a tornare nel suo appartamento privato a Seoul.

Nonostante le continue sfide legali, tra cui l'accusa di aver guidato un'insurrezione, il rilascio di Yoon dal carcere a marzo ha segnato un momento significativo nelle turbolenze politiche che hanno attanagliato il paese dopo il suo impeachment.

Il suo ritorno incontrerà sia il sostegno che l'opposizione, mentre la nazione guarda alle prossime elezioni anticipate del 3 giugno. Con quasi 20 candidati in lizza per la presidenza, il panorama politico rimane instabile, con il candidato populista Lee Jae-myung in testa ai sondaggi.