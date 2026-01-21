L'ex primo ministro sudcoreano condannato a 23 anni per il ruolo nel tentativo di imposizione della legge marziale

HQ

L'ex primo ministro sudcoreano Han Duck-so è stato condannato mercoledì a 23 anni di carcere per il suo coinvolgimento nel decreto di legge marziale fallito emesso dall'ex presidente Yoon Suk Yeol nel dicembre 2024. La sentenza segna la prima determinazione giudiziaria che il tentativo di accercare il potere costituisse un'insurrezione, e Han fu immediatamente arrestato. Mantiene il diritto di appello.

Il giudice Lee Jin-kwan ha citato il ruolo attivo di Han nel legittimare il decreto incostituzionale, incluso l'organizzazione di una riunione di gabinetto per approvare senza problemi il piano della legge marziale e la cospirazione per distruggere le prove. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostravano Han annuire mentre Yoon illustrava il decreto poche ore prima dell'annuncio pubblico. La corte ha sottolineato che Han, in quanto primo ministro, aveva il dovere costituzionale di bloccare il piano ma "ha scelto di aderirvi".

Han Duck-so // Shutterstock

I pubblici ministeri avevano richiesto una condanna a 15 anni, sostenendo che Han avesse una responsabilità unica come unico funzionario incaricato di fermare il decreto. Il giudice, facendo riferimento ai precedenti dell'insurrezione del 1997, ha imposto una pena più severa, definendo l'incidente un "autocolpo di stato" da parte dei poteri eletti che rappresentava gravi pericoli per la democrazia. Il tribunale ha inoltre condannato Han per falsificazione di documenti, distruzione di documenti presidenziali e spergiuro durante le procedure di impeachment.

Han, 76 anni, diplomatico di carriera che ha servito sotto cinque presidenti, ha sostenuto durante il processo di essersi privatamente opposto alla legge marziale ed essere rimasto sotto shock durante gli eventi. "Non l'ho mai sostenuto né cercato di aiutarlo," ha detto alla corte lo scorso novembre. Nonostante la sua difesa, la sentenza ha sottolineato la mancanza di rimorso, citando il continuo occultamento di prove e testimonianze fuorvianti.

La sentenza segue un altro tribunale che condanna Yoon Suk Yeol a cinque anni di carcere per aver ostacolato il proprio arresto. Il processo di Yoon per l'insurrezione stessa è fissato per il 19 febbraio, con i pubblici ministeri che chiedono la pena di morte. Le sentenze sottolineano il continuo confronto della Corea del Sud con una delle sfide più gravi alle sue istituzioni democratiche degli ultimi decenni.