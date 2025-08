L'ex produttore di Bioware spiega perché Anthem non è riuscito

HQ

Quando Anthem è stato lanciato sei anni fa, è arrivato con ambizioni altissime. Ma il gioco che avrebbe dovuto essere la prossima grande novità di EA e BioWare è stato molto al di sotto delle aspettative. Dopo anni di tentennamenti, Anthem chiuderà definitivamente i battenti all'inizio del prossimo anno. Ora è ridotto a una semplice nota a piè di pagina nella storia dei videogiochi - un racconto disordinato e tumultuoso di ciò che avrebbe potuto essere - una storia ora (quasi) completamente raccontata dall'ex produttore esecutivo del gioco Mark Darrah in un lungo video su YouTube.

Darrah spiega che Casey Hudson, una delle forze trainanti dietro Mass Effect, non si è limitato a presentare Anthem come un nuovo gioco, ma come una visione completamente nuova per lo studio. L'obiettivo era quello di combinare la narrazione tipica di BioWare con un modello di servizio live, essenzialmente la loro versione di FIFA, almeno in termini di potenziale di guadagno.

Secondo Darrah, gran parte della visione originale di Hudson era già svanita al momento della pubblicazione del gioco, ma l'audace proposta aveva dato slancio al progetto e i primi membri del team erano molto entusiasti. Descrive un primo video di presentazione che dipingeva BioWare come bisognosa di cambiare per sopravvivere, un messaggio che sembra provenire dall'alto, facendo eco alla leadership di EA.

I problemi iniziarono quando Hudson lasciò lo studio a metà dello sviluppo. Nessuno rimasto nel team capiva veramente cosa significasse "il futuro della narrazione" e, senza una leadership chiara, ha persoAnthem la sua identità. Darrah ha suggerito di ritardare il gioco e dare la priorità a Dragon Age 4, ma EA ha spinto avanti con il rilascio.

Questo è tutto ciò che ha ottenuto in questa prima parte, ma Darrah promette di continuare presto il suo racconto con ulteriori approfondimenti - e forse risposte concrete su come una visione così ambiziosa sia andata così male.