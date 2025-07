L'ex protagonista di Rockstar: "GTA 7 sarà più economico da realizzare rispetto a GTA 6" Obbe Vermeij: "Penso che non ci sarà un gioco più grande di GTA 6 perché molte di queste cose saranno prese in consegna dall'intelligenza artificiale, che lo vogliamo o no".

HQ Grand Theft Auto V è uscito nel 2013 e abbiamo aspettato un sequel per dodici anni. Grand Theft Auto VI arriverà a maggio 2026, tredici anni dopo il suo predecessore, e dovrebbe essere di gran lunga il gioco più costoso mai realizzato. Difficilmente osiamo pensare a Grand Theft Auto VII, e se segue lo stesso schema, salterà l'intera generazione PlayStation 6/Xbox Next e verrà rilasciato prima su PlayStation 7 e Xbox Nextnext. Ma forse non dovremo aspettare così a lungo. Con l'intelligenza artificiale, si prevede che i costi e il lavoro saranno semplificati. Rockstar Games ' l'ex capo tecnico Obbe Vermeij ha diversi Grand Theft Auto titoli al suo attivo, e in un'intervista con Kiwi Talks (grazie a Insider Gaming), afferma che "la maggior parte del lavoro sarà probabilmente sostituito" con la tecnologia AI. Continua aggiungendo che "GTA 7 sarà più economico da realizzare rispetto a GTA 6", anche se ammette che ci vorrà molto tempo prima di vedere se ha ragione. Sebbene molti siano critici nei confronti dell'idea che i giochi saranno sviluppati dall'intelligenza artificiale in futuro e temano che il tocco umano finale e la creatività ne risentiranno, Vermeij afferma che non ci sono dubbi su dove stanno andando l'industriaRockstar e l'industria: "Penso che non ci sarà un gioco più grande di GTA 6 perché molte di quelle cose saranno prese in consegna dall'IA, che lo vogliamo o no. Quindi, penso che queste schiere di artisti che stanno costruendo mappe o filmati enormi, penso che alcune di queste saranno rilevate dall'IA nei prossimi cinque anni o giù di lì". Quindi, sembra che lo sviluppo del gioco sarà ottimizzato dall'IA in futuro, ma pensi che sarà altrettanto buono se l'IA si occuperà del design di mondi, filmati e altri elementi?