L'ex rapper Balendra Shah diventa il più giovane primo ministro del Nepal dopo una vittoria schiacciante

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Balendra Shah è stato giurato come primo ministro del Nepal dopo una vittoria elettorale decisiva, segnando una salita drammatica dalla musica alla politica. A 35 anni, diventa uno dei leader più giovani nella storia recente del paese, assumendo l'incarico dopo che il suo partito ha ottenuto una forte maggioranza parlamentare.

Shah ora si trova ad affrontare sfide immediate in un paese da tempo colpito da instabilità politica e debole crescita economica. Il Nepal ha visto decine di governi negli ultimi decenni e le aspettative sono alte per riforme che possano creare posti di lavoro e ristabilire la fiducia pubblica, in particolare tra i giovani elettori che hanno sostenuto la sua campagna.

Un test chiave per la nuova amministrazione sarà affrontare le conseguenze delle proteste anticorruzione del 2025, che hanno causato decine di morti. Le richieste di responsabilizzazione aumentano, inclusa una possibile azione legale contro ex funzionari legati alla repressione, rendendo la giustizia una questione centrale per la leadership iniziale di Shah.

Nonostante il suo profilo outsider, l'ascesa di Shah riflette un cambiamento più ampio nel panorama politico nepalese, guidato dalla frustrazione verso i partiti tradizionali.